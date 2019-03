Zanim zrobisz zakupy w Biedronce, weź bilet. Inaczej dostaniesz mandat

–Tego jeszcze nie było. Będą wlepiać mandaty jak nie wezmę biletu. Dlaczego nie mogę zrobić spokojnie zakupów – napisał do nas oburzony czytelnik, który taką sytuację zastał przy sklepie Biedronka przy ulicy Sidorskiej. Ale jak sami zauważyliśmy, parkometr pojawił się też przy Biedronce przy ulicy Prostej. Z informacji na parkometrze wynika, że za 90 minut parkowania nic nie płacimy. Ale za każdą kolejną godzinę trzeba wydać po 2 zł. Tyle że każdy parkujący musi pobrać bilet z automatu i umieścić go za szybą samochodu. W przeciwnym razie dostanie mandat w wysokości 150 zł. Okazuje się że parkometry przy bialskich Biedronkach pojawiły się na początku marca.

– Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, płatny parking posiada odpowiednie oznakowanie, a jego funkcjonowanie określa regulamin zamieszczony w widocznym miejscu. Informacja o tym, że jest to płatny parking, umieszczona jest na dwóch tablicach wjazdowych, czterech tablicach na budynku i na latarniach i tablicy przy wejściu do sklepu – mówi Karolina Ulatowska, młodszy specjalista ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins, do którego należą sklepy Biedronka. – Czas bezpłatnego postoju dostosowany jest do średniego czasu dokonywania zakupów w danej lokalizacji. W Białej Podlaskiej klienci zwolnieni są z opłaty w przypadku postoju trwającego do 90 minut, są jednak zobligowani do pobrania darmowego biletu z parkometru– przypomina Ulatowska.

W mieście jest siedem sklepów Biedronka. – Celem wprowadzenia płatnych parkingów jest zapewnienie możliwości postoju naszym klientom w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu i niewielkiej liczbie ogólnodostępnych miejsc postojowych. Decyzja wynika najczęściej z obserwacji samych klientów zgłaszających uwagi dotyczące braku miejsca do parkowania– tłumaczy specjalistka z Jeronimo Martins. Nie wszystkim klientom w Białej Podlaskiej to się jednak podoba. Większość z nich nie zauważyła jeszcze potrzeby drukowania biletów. – Zakupy najczęściej robię w biegu, nie zwróciłam na to uwagi. Zawracanie ludziom głowy– skarży się pani Alina.

Parkingiem zarządza firma TD System. – W przypadku wątpliwości klienci mają możliwość zgłoszenia reklamacji do tej właśnie firmy– zaznacza Ulatowska.