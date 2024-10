Zgoda była dawno, ale uchwała dopiero będzie. Założyciel uczelni patronem ulicy

Chodzi o niezbyt długą ulicę, która łączy Sidorską z nowym przystankiem kolejowym Biała Podlaska Wschodnia. W ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły jej budowę. Droga przebiega tuż przy kampusie Akademii Bialskiej. W grudniu ubiegłego roku, radny Adam Chodziński (własny klub) wnioskował do prezydenta Michała Litwiniuka, by ulicę nazwać imieniem profesora Józefa Bergiera. To on w 2000 roku stworzył uczelnię. Zmarł po ciężkiej chorobie w 2019 roku. Na przeszkodzie stanęły jednak względy prawne, bo część działek należy do kolejowej spółki i potrzebna była jej zgoda.

- W poprzedniej kadencji o to wnioskowałem. Czy służby miejskie wystąpiły w tej sprawie do PKP? Z tego co wiem, mamy już zgodę - przypomniał o swojej propozycji na ostatniej sesji Chodziński. Ale uchwały jeszcze nie ma. – Czy mam ponownie wystąpić z projektem, czy zajmie się tym urząd? – dopytywał radny. Na sesji odpowiedzi nie usłyszał.

Jednak wszystko jest na dobrej drodze. - Mamy już wymaganą zgodę od PKP i projekt uchwały zostanie przygotowany przez nasz referat nieruchomości na najbliższą sesję – zapowiada Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza.

Jak udało nam się ustalić, PKP PLK już 5 kwietnia zaakceptowały nazwę ulicy. Od tego czasu radni zebrali się na sesjach kilka razy.