3, 2, 1, 0... start! Będzie drugie podejście do budowy toru wyścigowego w Lubelskiem

Pierwszy przetarg na wartą ponad 26 mln zł inwestycję nie został rozstrzygnięty. Jedyna firma, która się do niego zgłosiła, chciała o blisko 8 mln więcej, niż gotowe jest zapłacić starostwo.

– Ale ogłosimy kolejny przetarg, to już pewne, w następnym tygodniu – zapowiada Jarosław Bury, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Bardzo by chciał, żeby w drugim podejściu jednak wyłonić wykonawcę, który stary autodrom, budowany przeobrazi w nowoczesny tor wyścigowy.

– W tym kolejnym zamówieniu na pewno nie zmienimy zakresu prac, bo zależy nam bardzo na tym, aby powstał obiekt na wysokim poziomie – uprzedza starosta Andrzej Szarlip. Ale również ma nadzieję, że teraz potencjalnych wykonawców będzie więcej. Zarząd powiatu zdecydował, że pójdzie im na rękę. – W nowym przetargu na pewno ustalone zostaną takie warunki dostępu, które pozwolą na wzięcie w nim udziału nawet firmom specjalizującym się np. w budowie dróg – zdradza Bury.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie inwestycji, bo w odleglejszych planach jest jeszcze kolejny, przewidziano rozbudowę i modernizację istniejącego toru wyścigowego (do szerokości od 8 do 14,5 metra i długości 1,2 km) na potrzeby organizacji zawodów m.in. kartingowych, samochodowych, motocyklowych i doskonalenia technik bezpieczeństwa jazdy. Jego zaplecze ma stanowić nowoczesny budynek wielofunkcyjny oraz trybuny dla 500 widzów. Powinien też powstać park maszyn z drogami dojazdowymi i zapleczem technicznym oraz strefa serwisowa, a także nowy plac egzaminacyjny na potrzeby WORD. No i jeszcze parkingi z ładowarkami pojazdów elektrycznych, zaplecze sanitarne i ogrodzenia, wały ziemne redukujące hałas, drogi oraz chodniki.

Na to właśnie samorząd zamierza wydać ponad 26 mln zł. Pieniądze ma, bo blisko 15 mln powiat dostał z Polskiego Ładu. Resztę wyłoży z własnego budżetu, ale możliwe też, że z innych źródeł, bo rozmowy na temat finansowania inwestycji są prowadzone m.in. z ministerstwem sportu, a całe zadanie znalazło się na zintegrowanej liście przedsięwzięć dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.