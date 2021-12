40. rocznica stanu wojennego. Uczczono pamięć górnika z Tarnogrodu

W sobotę mieszkańcy Tarnogrodu obejrzeli inscenizację upamiętniającą pacyfikację Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach, która miała miejsce 16 grudnia 1981 roku.

- Dzisiaj, w przeddzień głównych uroczystości 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce spotykamy się w Tarnogrodzie, w miejscu, gdzie urodził się ś.p. Józef Giza, jeden z dziewięciu górników zamordowanych w kopalni "Wujek". Dlatego Solidarność - jak co roku - upamiętnia te wydarzenia właśnie tutaj - mówi Marek Wątorski, zastępca przewodniczącego Regionu Środkowo- Wschodniego NSZZ Solidarność.

- Przyszliśmy tu z dziećmi na żywą lekcję historii, by mogły zobaczyć rekonstrukcję wydarzeń, które my widzieliśmy jako dzieci. To ważne, aby napis "Solidarność" był czymś więcej, niż czerwonymi literami ma białym tle - mówi Pan Tomasz, który wraz z rodziną uczestniczył w wydarzeniu - To niesamowite że ci ludzie byli odważni i walczyli jak bohaterowie - dodaje Mateusz, 12-letni syn Pana Tomasza.

Niedzielne uroczystości rozpocznie msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, następnie nastąpi przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie zostaną złożone kwiaty na grobie śp. Józefa Krzysztofa Gizy - górnika poległego w KWK Wujek. Uroczystości zakończy program patriotyczny w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, który wykonają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie.

Organizatorami wydarzenia są: NSZZ Solidarność Region Środkowo–Wschodni, Województwo Lubelskie, Powiat Biłgorajski, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Gmina Tarnogród.