Nie żyje ks. Tadeusz Sochan, twórca Festiwalu Pieśni Maryjnej. "Wychodził do ludzi, był blisko"

Wiadomość o śmierci księdza szybko dotarła do jego parafian z Górecka Kościelnego, gdzie był proboszczem przez 17 lat, zanim w 2016 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Tomaszowie Lubelskim (wcześniej kierował parafiami w Honiatyczach i Łaszczówce). – Jest smutek i żal wśród wszystkich, którzy księdza znali – przyznaje Joanna Marzec, sołtys Górecka Starego i parafianka kościoła w Górecku Kościelnym.

Wspomina zmarłego kapłana jako człowieka bardzo ciepłego i otwartego. – On wszystkich traktował równo. Przemawiał do nas nie tylko z ambony, ale też wychodził do ludzi, był blisko – dodaje.

Chwali też księdza za organizację maryjnego festiwalu, który rozsławił maleńką wioskę, ale przede wszystkim dał okolicznym mieszkańcom okazję do spotkania z wieloma sławnymi osobami. – Ksiądz miał mnóstwo kontaktów i odwiedzało go wielu znakomitych gości, nie tylko na festiwalach, a myśmy mieli okazję zobaczyć ich na własne oczy. To ważne, bo wcześniej tylko w telewizji można było takich ludzi oglądać – opowiada Joanna Marzec.

– Miałem okazję poznać księdza Tadeusza przed laty. Byłem młodym kapłanem w Tomaszowie Lubelskim, a on proboszczem w Łaszczówce. Był to niezmiernie wrażliwy i przyjacielski człowiek, cenił sobie bardzo gościnność i otwartość – wspomina zmarłego ks. Michał Maciołek, kanclerz kurii w Zamościu.

Ks. Tadeusz Sochan urodził się w 1946 roku w Grabowicy pod Suścem. Święcenia przyjął w 1984 roku w kościele O. Kapucynów na Poczekajce w Lublinie. Był wielokrotnie doceniany. Od ministra kultury otrzymał Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, tygodnik "Niedziela" odznaczył go medalem „MaterVerbi”, a marszałek województwa tytułem „Vice-Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2004”, zaś z okazji X Festiwalu Pieśni Maryjnej tytułem „Zasłużonego dla Lubelszczyzny”. Prezydent Lech Kaczyński przyznał ks. Sochanowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Duchowny otrzymał także nagrodę Fundacji "Polcul" z Australii, a od króla Cyganów i Rady Starszych na Festiwalu Kultury Romów w Glinojecku „Złoty Tabor” promocję kultury cygańskiej.

Duchowny zmarł we wtorek, 12 kwietnia, w szpitalu w Chełmie. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w poświąteczną środę w samo południe w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Suścu. Nabożeństwu przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński. Później ks. Tadeusz Sochach spocznie na miejscowym cmentarzu.

Joanna Marzec żałuje, że pogrzeb odbędzie się daleko, bo pewnie pojedzie na niego tylko jakaś reprezentacja. Ale uzgodniła już z obecnym proboszczem, że w intencji księdza Tadeusza zostanie odprawiona gregorianka w Górecku Kościelnym. – Śmierć człowieka to ból, ale tak sobie myślę, że moment, w którym Pan Bóg powołał księdza do siebie jest symboliczny. To przecież Wielkanoc, czas zmartwychwstania Jezusa – ocenia Joanna Marzec.