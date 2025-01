Partyzanckie muzeum prawie gotowe. Ale kasy na ekspozycję nie ma

Ta inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju była planowana od dawna. Już w grudniu 2020 roku radni gminy Łukowa jako darowiznę przekazali powiatowi budynek starej szkoły wraz z 89-arową działką. Następnie została opracowana koncepcja całości.

Umowa na jej realizację z firmą Romex z Jarosławia została podpisana w marcu 2023 roku. Opiewała na ponad 12 mln zł. Samorząd dostał na ten cel spore dotacje: 8 mln zł z Polskiego Ładu, a także 2,2 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Resztę wyłożył z własnego budżetu.

To wystarczyło, by na potrzeby muzeum zaadaptować budynek starej, od lat niedziałającej szkoły w Osuchach, dobudować do niej spory pawilon wystawienniczy, wykończyć wnętrza i uporządkować teren wokół.

Prace miały się zakończyć w listopadzie, ale się przeciągnęły. Są już jednak na ostatnim etapie. Niebawem zostaną sfinalizowane. – Byłem niedawno na miejscu, oglądałem wszystko. Muszę przyznać, że muzeum robi wrażenie – mówi nam Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.

Pytamy więc o to, kiedy całość zostanie wyposażona i udostępniona zwiedzającym. Przypomnijmy, że pomysłodawcy przedsięwzięcia zaplanowali, że muzeum w Osuchach będzie miało nowoczesną, multimedialną ekspozycję pozwalającą poznawać historię ruchu partyzanckiego i bitwy pod Osuchami w sposób narracyjny.

Okazuje się, że tu pojawia się problem. Bo koszt realizacji tej wizji to jakieś 5 mln zł. - Wnioskowaliśmy o wsparcie nas taką kwotą do Urzędu Marszałkowskiego, niestety potrzeby naszego muzeum nie zostały uwzględnione w tegorocznym budżecie województwa – mówi Szarlip. Dodaje, że powiat z podobnym wnioskiem o dotację wystąpił również do mnisterstwa kultury. Odpowiedzi jeszcze się nie doczekał. A co jeśli będzie negatywna?

– Prowadzimy rozmowy. Wierzymy, że pan marszałek, któremu bliskie są idee patriotyczne zdoła wygospodarować choć część pieniędzy, jakie są nam potrzebne – mówi starosta. Zapewnia, że prowadzone są też inne rozmowy, są pomysły na starania o wsparcie w innych źródłach. Ale nie chce zapeszać i nie zdradza, o co konkretnie chodzi.

Wybór miejsca na stworzenie Muzeum Partyzantów Polskich nie jest przypadkowy. Osuchy w gminie Łukowa to wieś, w okolicach której w czasie II wojny światowej rozegrała się jedna z większych partyzanckich bitew. Niedaleko znajduje się również cmentarz partyzancki, na którym pochowani są ci, którzy zginęli w potyczce z Niemcami z 1944 roku.

Władze powiatu biłgorajskiego wierzą, że muzeum w Osuchach ma szanse stać się ważnym punktem na mapie turystycznej regionu i przyczynić się do popularyzacji historii partyzanckiej. Potencjał wynika również z położenia Osuch na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego, w sąsiedztwie szlaków turystycznych.