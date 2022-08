Bankierzy "byli nastawieni na bezwzględny zysk". Milionowe straty klientów z Lublina

Jednym z oskarżonych jest Piotr J. z oddziału Idea Banku przy ul. Jana Sawy.

Według śledczych miał z oszustwa uczynić sobie stałe źródło dochodu. W jego sidła wpadło 25 osób, które powierzyły mu w sumie aż 7,98 mln zł.

Kwoty wpłacane przez poszczególnych klientów mogą robić wrażenie. Jeden z nich kupił obligacje na w sumie 1,28 mln zł, inna klientka zainwestowała kolejno 520 tys. zł, 1,07 mln zł i 150 tys. zł.

By wszystko wyglądało na autentyczne, pracownicy banku mieli podrobić elektroniczny „Formularz przyjęcia propozycji nabycia obligacji GetBack”. Mimo że byli zobowiązani do zachowania tajemnicy bankowej, dane klientów doradcy ujawniali też Polskiemu Domowi Maklerskiemu.

Co mówić klientom

Prokuratorzy nie mają wątpliwości, że doradcy robili wszystko, by sprzedać jak najwięcej „trudnych” obligacji. Mówią wprost o „oszukańczych technikach” czy o „kiwkach” sprzedażowych. Przytaczają fragment korespondencji mailowej dyrektora gdańskiego oddziału Idea banku do podwładnych: „Jak co tydzień zapraszam na wtorkowe warsztaty i rozmowy tygodniowe. Tematyka może być tylko jedna: przypomnienie kiwek i procesu na obligacje GB” – pisał.