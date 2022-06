List intencyjny podpisany, Bogdanka coraz bliżej Skarbu Państwa. To ma być część "miksu energetycznego"

List intencyjny jest wstępną deklaracją, a jego podpisanie kolejnym krokiem do sformułowania i podpisania końcowej umowy. Skarb Państwa chce odkupić od Enei, głównego udziałowca LW "Bogdanka", wszystkie akcje, które ta posiada (64.57 proc.). We wtorek Rada Ministrów przyjęła stosowną uchwałę, przedłożoną przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, która ma umożliwić przeprowadzenie takiej operacji.

Na sobotniej konferencji prasowej w Łęcznej wszyscy jej uczestnicy nie mogli się nachwalić, jaka to dobra decyzja dla samej "Bogdanki" i całej Lubelszczyzny. Najczęściej pojawiającą się frazą było "bezpieczeństwo energetyczne".

– Bezpieczeństwo eneregetyczne, o czym chyba dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać, to jeden z fudamentów suwerenności każdego państwa – przekonuje Jacek Sasin. – Jesteśmy gotowi do tego, co jest dzisiaj jednym z fundamentów polityki europejskiej, czyli transformacji energetycznej, ale nie za wszelką cenę. Transformacja energetyczna "tak" i ona w Polsce postępuje, inwestujemy dużo w odnawialne źródła energii, planujemy nowe inwestycje, planujemy nowy "miks energetyczny", który będzie się opierał z jednej strony o odnawialne źródła energii, a z drugiej o eneregtykę jądrową. Ale ten proces musi postępować w takim tempie i w taki sposób, aby bezpieczeństwo energetyczne Polski nie było ani przez chwilę zagrożone. Dzisiaj fundamentem tego bezpieczeństwa energetycznego jest w dalszym ciągu energetyka oparta o źródła kopalne, przede wszystkim węgiel kamienny, ale też węgiel brunatny, i oparta jest o górnictwo – zaznacza minister aktywów państwowych.

Jak dodaje, górnictwo ma być stopniowo wygaszane do 2049 roku. Cała ta taktyka ma także współgrać z jednoczesnym inwestowaniem w nowe źródła wytwarzania energii. Do końca tego roku ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego – polskie spółki energetyczne przekażą swoje elektrownie węglowe do tego podmiotu. Z kolei te spółki, które dysponują aktywami wydobywczymi (jak Enea), będą musiały zdecydować, w jakich strukturach organizacyjnych znajdą się te aktywa.