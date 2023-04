Lubelskie firmy chcą zakładać fundacje. Żeby majątek został w rodzinie

– Po ponad 30 latach od transformacji gospodarczej śmiało możemy stwierdzić, że zdecydowana większość sukcesów firm rodzinnych wzięła się z ciężkiej pracy założycieli i ich rodzin. Firmy rodzinne odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce każdego państwa zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Według różnych źródeł stanowią one od 65 do 80 proc. wszystkich przedsiębiorstw na świecie – wylicza Anna Stańdo–Iwanowska ze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, która od 27 lat wspólnie z bratem jest współwłaścicielką firmy.

– Firmy rodzinne mają również ogromny wpływ na całą gospodarkę Polski, ponieważ firmy budują od 10 do 20 proc. polskiego PKB. Firmy rodzinne stanowią również znaczącą część gospodarki w Europie. Firmy rodzinne stanowią około 60 proc. wszystkich firm w Europie i generują około 50 proc. jej PKB. W niektórych krajach takich jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia firmy rodzinne stanowią nawet ponad 80 proc. wszystkich przedsiębiorstw. W Niemczech generują one około 52 proc. PKB, a we Francji i Wielkiej Brytanii około 40 procent - doaje Anna Stańdo–Iwanowska.

Co więcej, firmy rodzinne odnoszą również sukcesy na giełdzie papierów wartościowych. 41 proc. spółek notowanych na głównym rynku giełdy papierów wartościowych to spółki rodzinne. Mówiąc o firmach rodzinnych warto też zwrócić uwagę na to, że ze statystyk wynika, że zarówno nestor jak i sukcesor jest zwykle mężczyzną, choć już blisko co trzeci członek rodziny zasiadającej w radzie nadzorczej jest płci żeńskiej. Natomiast w zarządach spółek rodzinnych jedynie 10 proc. członków to kobiety nestorki i sukcesorki. Powyższa dysproporcja jest również widoczna w strukturze własnościowej spółek, gdzie nestorki stanowią jedynie około 14 proc. akcjonariuszy, a sukcesorki około 2 procent.