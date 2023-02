Na pracujących seniorów czeka ulga podatkowa

0 A A

(fot. Archiwum)

Seniorzy, którzy pozostali aktywnie zawodowo mogą skorzystać z PIT-0. Co to oznacza? Takie osoby nie zapłacą podatku od przychodu do kwoty ponad 85 tys. zł.

