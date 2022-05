Nowy hotel w centrum Lublina. Byliśmy w środku, znamy ceny

Obiekt przy Dolnej 3 Maja wyróżnia się niespotykaną w centrum elewacją, złożoną z geometrycznych płyt w brązowo-złotym kolorze.

– Do dyspozycji gości mamy 130 pokoi 2-, 3- i 4-osobowych, w tym dwa przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W sumie oferujemy 284 miejsca noclegowe – mówi Patrycja Niedźwiecka, dyrektor B&B Hotel Lublin Centrum. – Nasz hotel należy do sieci B&B Hotels Polska, która podobne obiekty ma już w Warszewie, Toruniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Nowym Targu i Rzeszowie. Ma dwie gwiazdki, co sytuuje go w kategorii hoteli ekonomicznych.

Ceny oferowane na otwarcie to 175 zł za dwuosobowy pokój w weekend i 185 zł w tygodniu. Śniadania w formie samoobsługowego bufetu kosztują 35 zł, a parking 30 zł za dobę. Jest też niewielka sala do spotkań biznesowych, do 15 osób.

Właścicielem B&B Hotels Polska jest Financiere B&B Hotels SAS. Grupa została założona w Brest, we Francji, 30 lat temu. Należy do niej ponad 600 hoteli w 14 krajach. Kapitał zakładowy polskiej spółki wynosi 26 mln zł.