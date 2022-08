Puławskie Azoty wstrzymują produkcję nawozów. Stanęła większość instalacji

Tylko w ostatnim półroczu cena gazu ziemnego, głównego surowca wykorzystywanego do produkcji w puławskim kombinacie chemicznym, wzrosła z 72 do 276 euro za megawatogodzinę. Licząc po aktualnym kursie jest to koszt ponad 1,3 tys. zł za MWh. W tej sytuacji władze Grupy Azoty, zdecydowały się na drastyczne ograniczenia produkcji.

W poniedziałek po godz. 23 o czasowym zatrzymaniu produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu i poliamidu poinformowała centrala koncernu, czyli zakłady w Tarnowie. W tym samym czasie podobny komunikat wystosowały "Puławy".

– Grupa Azoty "Puławy" ograniczy produkcję amoniaku do ok. 10 proc. możliwości produkcyjnych. Zostanie wstrzymana produkcja w segmencie Tworzywa oraz w segmencie Agro – informuje puławskie przedsiębiorstwo.

To oznacza wyłączenie najważniejszych instalacji produkcyjnych. Tak zwany segment Agro to nawozy, w tym saletra, saletrzak, mocznik, czy kwas azotowy. Tworzywa to przede wszystkim kaprolaktam, którego moce wytwórcze w Puławach sięgają kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie.

Bez ograniczeń wytwarzany ma być jedynie siarczan amonu z instalacji odsiarczania spalin, NOXy (AdBlue), Likam (wodny roztwór z amoniakiem) oraz Pulnox - roztwór mocznika.

– Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego (pomimo jego dostępności) determinująca rentowność prowadzenia produkcji, jest wyjątkowa, całkowicie niezależna od Grupy Azoty i nie była możliwa do przewidzenia – podkreślają władze Zakładów Azotowych.

Zgodnie z informacją, w trakcie postoju instalacji produkcyjnych, puławska spółka ma zamiar kontynuować zaplanowane prace remontowe, a także prowadzone inwestycje - w tym rozbudowę zakładowej elektrociepłowni.

Z powodu cen gazu, już w lipcu drastycznie ograniczono, a na początku sierpnia zupełnie wyłączono puławskie instalacje produkujące melaminę.