Spółka z prawie 4 mld złotych zysku jest już "lubelska"

Sąd rejestrowy wprowadził właśnie zmianę w dokumentach spółki. Od czasu podjęcia przez zgromadzenia akcjonariuszy decyzji o zmianie siedziby do wprowadzenia odpowiedniego zapisu minęły prawie 3 miesiące. Zabieg w większości jest „na papierze”, bo zarówno zarząd firmy, jak i zdecydowana większość pracowników, nadal będą pracować w stolicy. Najbardziej namacalnym dowodem obecności spółki w Lublinie jest jak dotąd uruchomione przy ul. Wolskiej 12 (jest to też oficjalny adres PGE) Centrum Wiedzy i Rozwoju.

Ale przeniesienie siedziby PGE do Lublina będzie oznaczać dużą zmianę w przychodach podatkowych samorządu Lublina i województwa lubelskiego. PGE, której zysk netto za 2021 rok to aż 3,97 mld zł, zostawi w Lublinie część podatku CIT. Podzielą się nimi samorząd Lublina i województwa lubelskiego i będą to przychody liczone w milionach złotych.