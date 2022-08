Chełm: Propozycje do budżetu obywatelskiego. Boisko za drogie, kort niezgodny z planem

Pomysły do tegorocznej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego, można było zgłaszać przez prawie cały lipiec. - Mieszkańcy miasta złożyli łącznie 43 wnioski, z czego 28 osiedlowych, 13 ogólnomiejskich, a dwa w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Spośród nich 27 projektów zostało zaopiniowanych pozytywnie – informuje Justyna Pietrzyk z gabinetu prezydenta Chełma.

Na podstawie tych danych można zauważyć, że zainteresowanie mieszkańców tą formą decydowania o miejskich inwestycjach z roku na rok spada. Przed rokiem zgłosili oni 58 projektów. W 2019 roku, czyli w pierwszej edycji, było ich aż 140. Trudno też mówić o sukcesie tegorocznej nowości, jaką jest tzw. zielony budżet. W puli 2,5 mln dla całego budżetu obywatelskiego 250 tys. zł zarezerwowano tylko i wyłącznie na zadania związane z miejską zielenią. Wpłynęły jedynie dwa projekty, jeden opiewający na równe ćwierć miliona złotych, a drugi – na niespełna 96 tys. zł.

Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy do 22 sierpnia. Jeszcze dziś autorzy wniosków, które nie przeszły weryfikacji, mają czas na składanie odwołań. Będą one rozpatrywane przez kolejny tydzień.

Powody odrzucenia kilkunastu zgłoszonych w tym roku pomysłów były różne. Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni lekkoatletycznej na działce po dawnym basenie w osiedlu Cementownia odpadła ze względu na nierealny zdaniem urzędników koszt. Kryty kort tenisowy w osiedlu Działki nie powstanie ze względu na niezgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które przewidują w tym miejscu budowę bloków. W przypadku skateparku przy ul. Makowej powodem odmowy był brak miejsca na wskazanej działce. Z kolei propozycja utworzenia boiska do trzyosobowej koszykówki w ogródku jordanowskim przy ul. Przemysłowej została odrzucona ze względu na plany rewitalizacji tego miejsca, które zakładają budowę tam wielofunkcyjnego boiska. Negatywnie zostały zaopiniowane także projekty dotyczące m.in. powstania miniogrodu biblijnego na Górze Chełmskiej i grających schodów na skwerze przy ul. Gdańskiej czy obsadzenia pnączem części wejścia i ogrodzenia cmentarza wojennego przy ul. I Pułku Szwoleżerów. Autorzy tych wniosków nie dołączyli do nich wymaganych pozwoleń konserwatora zabytków. W przypadku inwestycji w parku na Górze Chełmskiej urzędnicy wskazali ponadto na miejskie plany związane z utworzeniem w tej lokalizacji ogrodu botanicznego.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista zaakceptowanych projektów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz opublikowana na stronie internetowej magistratu. Głosowanie odbędzie się w dniach 5-9 września. Wyniki mają być znane do 19 września.