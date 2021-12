Chełm raz już wygrał. Które miasto w tym roku zwycięży w świątecznym konkursie?

Już teraz do konkursu zgłosiły się: Świdnik, Krasnystaw, Kraśnik i Lublin, ale nadal można przesyłać kolejne kandydatury. Mowa o konkursie organizowanym przez spółkę Energa.

- Czy Chełm ponownie zwycięży na Lubelszczyźnie? Do końca pierwszego etapu pozostały jeszcze 32 dni, więc wszystko jest możliwe – komunikuje biuro prasowe spółki i przypomina, że zwycięzca etapu regionalnego otrzyma energooszczędny sprzęt o wartości 10 tys. zł, który zostanie przekazany potrzebującym.

Runda finałowa rozpocznie się 14 stycznia, a zwycięzcę poznamy 25 stycznia. - Miasto, które zostanie Świetlną Stolicą Polski otrzyma tytuł i dodatkowe nagrody - łącznie do osób potrzebujących i instytucji pomocowych ze zwycięskiego miasta trafi sprzęt o wartości aż 50 tys. zł . Oprócz sprzętu AGD będą to lampy UV-C służące do dezynfekcji pomieszczeń dostarczone przez Energę Oświetlenie oraz nowoczesna instalacja fotowoltaiczna. Warty 25 000 zł zestaw PV zamontują na placówce typu dom dziecka specjaliści ze spółki Energa Obrót – informuje spółka.