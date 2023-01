Chełm: Remont deptaka musi poczekać. Aleja Gwiazd idzie na półkę

Miała być aleja gwiazd z odciskami dłoni zasłużonych osób, sezonowa plaża czy neon z napisem „#CHEŁM”. Na te atrakcje w centrum miasta na razie trzeba będzie jednwak poczekać. Gruntowny remont chełmskiego deptaka przy ul. Lwowskiej miał być prowadzony równolegle z rewitalizacją parku międzyosiedlowego dzięki wynoszącej 14,2 mln zł dotacji z rządowego programu Polski Ład.

Miasto szacowało, że te dwie inwestycje uda się zrealizować w sumie za 16 mln zł, jednak jedyna firma zainteresowana zleceniem swoją pracę wyceniła na ponad 22 mln zł. Dlatego jeszcze pod koniec ubiegłego roku postępowanie mające wyłonić wykonawcę robót został unieważniony. W Urzędzie Miasta zapadła decyzja, by w pierwszej kolejności skupić się na przebudowie parku na osiedlu XXX-lecia. Dodatkowo w ramach inwestycji wyremontowane mają zostać pobliski parking oraz ulica Połaniecka.

Na wszystko musi się jeszcze zgodzić Ministerstwo Finansów. Magistrat zwrócił się do resortu z wnioskiem dotyczącym zmiany zakresu przyznanej promesy. – Oznacza to, że w tym momencie nie będziemy realizować przebudowy deptaka i skupimy się na parku. To jedyne rozsądne posunięcie w obliczu wzrostu kosztów – tłumaczy Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma. I dodaje, że za takim rozwiązaniem przemawia także fakt posiadania przez miasto dokumentacji technicznej dla parkowej inwestycji. Przetarg ma zostać ogłoszony ponownie po otrzymaniu ministerialnej decyzji.

W parku rozebrane zostaną wszystkie betonowe i asfaltowe alejki. W ich miejsce powstaną nowe, wykonane z nawierzchni przepuszczającej wodę. Ponadto wyremontowane zostaną schody, pojawią się m.in. fontanna, plac edukacyjny czy naturalny plac zabaw. W planach jest także montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej oraz urządzeń hydrotechnicznych służących do celów związanych z retencją.