Chełm schowa śmietniki pod ziemią

Przedsięwzięcie zakłada powstanie siedmiu śmietników podziemnych, które zostaną zlokalizowane w centrum miasta. Pojawią się w sąsiedztwie * Chełmskiego Parku Wodnego przy ul. Lubelskiej * dworca kolejowego * parku przy hotelu Kamena * I Liceum ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego * placu Kupieckiego * cmentarza przy ul. Wojsławickiej * stadionu miejskiego. Na terenie chełmskich osiedli stanie natomiast 79 pojemników półpodziemnych. Dodatkowo projekt zakłada montaż w mieście 500 koszy na odpady segregowane oraz 150 pojemników na odchody zwierzęce.

W ogłoszonym przez miasto przetargu wpłynęło pięć ofert, ale tylko dwie z nich zmieściły się w kwocie blisko 8,2 mln zł, jaką magistrat zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W postępowaniu wybrano opiewającą na 7 mln 232 tys. zł propozycję złożoną przez firmę Polskie Pojemniki z Krosna Odrzańskiego (województwo lubuskie), która okazała się najtańsza. Wykonawca swoją pracę wykona w trybie „zaprojektuj i buduj”.

– Oznacza to, że pierwszym krokiem w realizacji zadania będzie opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Następny etap to prace budowlane – informuje Urząd Miasta Chełm. Na ich zakończenie wyłoniona w przetargu firma będzie miała czas do końca listopada.

Inwestycja jest jednym z elementów projektu związanego z budową nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przetarg w tej sprawie nie został jeszcze rozstrzygnięty. Swoje oferty złożyło pięć firm. O zlecenie starają się dwa przedsiębiorstwa z Chełma oraz po jednym z Janowa Lubelskiego, Orchówka k. Włodawy i Knurowa w województwie śląskim. Złożone propozycje mieszczą się w przedziale od 2,5 do blisko 3,2 mln zł.