Do remontu parku w Chełmie trzeba dopłacić

Remont Parku Miejskiego zakłada między innymi odnowienie alejek, wykonanie nowego ogrodzenia, budowę pawilonu parkowego, przebudowę placu zabaw i montaż nowych ławek i koszy na śmieci. W planach jest także nowa roślinność, ale i wycięcie części rosnących tu obecnie drzew. Określenie dokładnego zakresu wycinki będzie należało od obowiązków wykonawcy.

O zlecenie stara się dziewięć firm. Najtaniej swoją pracę wyceniła forma z Lublina, która za zlecenie oczekuje 7 mln 565 tys. zł. Ofertę o dwa tysiące złotych droższą złożyło przedsiębiorstwo z Milejowa. Pozostałe propozycje są już znacznie droższe, najwyższa z nich opiewa na 14,3 mln zł.

Urząd Miasta na realizację zamówienia planował wydać nieco ponad 7 mln zł. Oznacza to, że do zadania będzie trzeba dopłacić co najmniej 500 tys. zł.

– Obecnie komisja konkursowa prowadzi badanie oraz analizę złożonych ofert. Ze względu na to, iż przekraczają one kwotę, którą miasto zamierzało przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia, planowane jest jej zwiększenie tak, by sfinalizować inwestycję – zapowiada Damian Zieliński z gabinetu prezydenta.

Równolegle chełmski magistrat szuka firmy, która przeprowadzi nadzór inwestorski nad rewitalizacją placu Łuczkowskiego. W tym przetargu wpłynęły trzy oferty. Ich ceny wahają się pomiędzy 95 tys. zł a 172 tys. zł. Najdroższa z propozycji przewyższa zarezerwowaną przez miasto kwotę o 2 tys. zł. Dwie pozostałe mieszczą się w założonym limicie.