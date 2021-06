Hołownia rośnie w siłę w Lubelskiem. Ma już radną sejmiku

Szymon Hołownia i jego Polska 2050 cały czas pozyskują nowe, samorządowe twarze. Najnowsze transfery zostały ujawnione na rynku w Chełmie. – Stawiamy na niezależny, silny samorząd. Jednocześnie nie zgadzamy się na dzielenie samorządów na te lepsze, które dostają pieniądze i te gorsze, które tych pieniędzy nie dostają. Jako Stowarzyszenie Polska 2050 nie zgadzamy się na dzielenie samorządowców i dzielenie Polaków. W Polsce 2050 wiemy jak budować i jednoczyć. Wyrazem tego jest dzisiejsza konferencja z samorządowcami, którzy chcą z nami budować przyszłość – mówił radny Rady Miasta Kraśnik Paweł Kurek, który do Hołowni dołączył jakiś czas temu. Teraz członków stowarzyszenia jest więcej, a najgłośniejszym nazwiskiem jest Ewa Jaszczuk.

To radna sejmiku województwa, wybrana z listy PSL. Jaszczuk tym samym stała się pierwszym, lubelskim samorządowcem tego szczebla, który nawiązał formalną współpracę z byłą gwiazdą TVN i byłym kandydatem na prezydenta Polski.

– Bardzo się cieszę, że jestem właśnie tutaj, w tym miejscu i dołączam do Stowarzyszenia Polska 2050. To jest nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci i wnuków. To Polska bez podziałów na lepszych i gorszych. Solidarna - to znaczy: "Jeden przy drugim" a nie: "Jeden przeciwko drugiemu" – przemawiała w Chełmie Jaszczuk i tłumaczyła: – Uznaję za najważniejsze wsparcie i budowanie silnego samorządu. Centralizacja władzy, z którą mamy obecnie do czynienia, to jest dobry kierunek. My, jako byłe miasto wojewódzkie na tym tracimy i będziemy tracić, jeśli z tego kierunku się nie zawróci. Dla mnie zadaniem priorytetowym jest reforma służby zdrowia.

To nie wszystko, bo do Hołowni dołączyło trzech radnych miasta Chełm. To Tomasz Otkała, Stanisław Mościcki i Maciej Baranowski.

– Chcę powiedzieć, że Radni Klubu Rozwój i Demokracja w Radzie Miasta Chełm będą niebawem występować w Radzie, jako Radni Stowarzyszenia Polska 2050 – wyjawił Tomasz Otkała i dodał: – Dołączamy tutaj z ogromną radością. Jesteśmy przede wszystkim pod ogromnym wrażeniem ogromu pracy Stowarzyszenia.

Ewa Jaszczuk

Prawniczka, samorządowiec. Ukończyła studia na Wydziale prawa UMCS w Lublinie. W latach 2006- 2010 Radna Rady Miasta Chełm. Od 2014 r. radna Sejmiku Województwa Lubelskiego. W obecnej kadencji Sejmiku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i wiceprzewodniczącej Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki.

Stanisław Mościcki

Historyk, Radny Rady miasta Chełm w latach 2002-2006 oraz obecnej kadencji 2018-2023. W latach 2006-2008 Przewodniczący Rady miasta Chełm, następnie w latach 2008-2017 Zastępca prezydenta miasta Chełm. Obecnie Przewodniczący klubu radnych Rozwój i Demokracja w Radzie miasta Chełm.

Maciej Baranowski

Absolwent KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Radny Rady Miasta Chełm od 2002 roku. W obecnej kadencji wiceprzewodniczący Rady.

Tomasz Otkała

Prawnik, radny Rady Miasta Chełm 2006-2010 oraz obecnej kadencji. Przewodniczy Komisji Adwokatura 2.0 przy Izbie Adwokackiej w Lublinie.