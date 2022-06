Kolejka przed granicą na 35 kilometrów! Zamkną przejście dla samochodów osobowych

„Uwaga, kto jedzie do Chełma z Lublina drogą krajową, nie jedźcie główną drogą przez Janów i Stołpie. Droga zablokowana przez ukraińskie auta i policję. Wjazd tylko od Rejowca i Włodawy. Tak samo zablokowany odcinek Chełm-Dorohusk przez ukraińskie auta. Dramat” – SMS-y tej treści rozsyłają sobie od rana polscy kierowcy samochodów ciężarowych.

– O godz. 8 rano w kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku stało ponad 400 ciężarówek – podaje nadkom. Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Do popołudnia niewiele się zmieniło – korek do przejścia granicznego to nadal blisko 40 kilometrów.

– Szacowany czas oczekiwania na odprawę to 17 godzin, ale trzeba pamiętać, że są to dane szacunkowe. Stojące w kolejce auta mogą być wymijane np. przez ciężarówki transportujące produkty szybko psujące się, które mają pierwszeństwo odprawy – tłumaczy nadkomisarz.

Olbrzymi korek do granicy wynika nie tylko z tego, że na wjazd na Ukrainę czekają tiry, które po wwiezieniu towarów na teren Unii Europejskiej muszą tam wrócić.

– W kolejce na przejazd czeka też wiele aut osobowych, z całej Unii Europejskiej. Do końca czerwca mogą wjechać na Ukrainę na preferencyjnych warunkach wprowadzonych przez ukraiński rząd. W kwietniu zostały zniesione należności celno-podatkowe, te przepisy mają się zmienić od 1 lipca – dodaje Siemieniuk.

Ile takich samochodów wjechało już na Ukrainę? Polska Służba Celno-Skarbowa ani Straż Graniczna nie mają takich statystyk. Wiele aut (zwykle tych kupowanych na firmy) jedzie na lawetach.

Kolejna rzecz, która nie pomaga w rozładowaniu korka, to trwający remont płyty postojowej dla samochodów ciężarowych w Dorohusku na kierunku wywozowym z Polski.

– Apelujemy do kierowców, by w miarę możliwości wybierali inne drogi, na przykład przez Wierzbicę, choć teraz korkuje się także tam – mówi kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. – Nasi funkcjonariusze cały czas są na miejscu, pilnujemy też, by miasto się nie zablokowało. Trasa jest przejezdna, kolejka samochodów blokuje tylko jeden pas ruchu.

Jak podkreśla nadkom. Marzena Siemieniuk, na wszystkich przejściach z Ukrainą jest bardzo duży ruch towarowy, do Unii Europejskiej jedzie bardzo dużo transportów z produktami rolno-spożywczymi, w tym transporty zbóż.