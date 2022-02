Mieszkańcy Chełma udostępniający bezpłatnie mieszkania uchodźcom będą zwolnieni z opłat komunalnych

Według danych Straży Granicznej z niedzielnego poranka, od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę granicę z Polską na czterech przejściach granicznych w naszym regionie przekroczyło ponad 90 tys. osób.

Zdecydowana większość z nich to uciekający przed wojną Ukraińcy. Część z nich udaje się do mieszkających w naszym kraju rodzin i znajomych, ale wiele osób nie ma miejsca, do którego mogłyby się udać. Pomocy mogą szukać m.in. w zorganizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki tzw. punktach recepcyjnych, skąd kierowani są do miejsc zakwaterowania w naszym regionie i innych województwach. Takie punkty działają przy przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i Zosinie, a od soboty także w halach sportowych w Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie.

– Od czwartku zgłosiło się do nich ponad 4,5 tys. osób – informuje rzeczniczka wojewody Agnieszka Strzępka.

Dach nad głową uchodźcom zapewniają m.in. lubelskie samorządy. W obiektach udostępnionych przez władze Lublina z soboty na niedzielę nocowało 181 osób. Ratusz zapowiada gotowość uruchomienia dodatkowych miejsc.

– Będzie ich wystarczająco dużo, żeby ich na bieżąco przyjmować. W rozmowie z wojewodą deklarowałem, że jesteśmy w stanie przyjąć 10 tysięcy uchodźców, ale te miejsca będziemy przygotowywać stosownie do ilości osób, które będą do nas trafiały – mówił w sobotę prezydent Krzysztof Żuk. W niedzielę poinformował o pracach nad projektem uchwały, który umożliwi obywatelom Ukrainy bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Dokument ma trafić na planowaną na najbliższy czwartek sesję Rady Miasta. – Do czasu wejścia w życie uchwały uregulujemy te kwestie zarządzeniem prezydenta – napisał Żuk.

Schronienie dla migrantów we własnym zakresie oferują także osoby prywatne. Ulgi dla oferujących taką pomoc chełmian zapowiedział prezydent tego miasta Jakub Banaszek.

– Wszyscy mieszkańcy Chełma, którzy nieodpłatnie, z dobrego serca udostępnili swoje mieszkania uchodźcom z Ukrainy zostaną zwolnieni z opłat komunalnych. W tych dniach wszyscy jesteśmy szczególnie wzruszeni i dumni z zachowania Polek i Polaków – napisał na Twitterze.

Władze Zamościa poza wsparciem dla przyjeżdżających do Polski Ukraińców, szykuje pomoc dla zaprzyjaźnionego miasta Żółkiew w obwodzie lwowskim. O przekazywanie darów do zaapelował prezydent Andrzej Wnuk.

– Rozmawiałem z merem Żółkwi. Oni są gotowi do walki, mają broń, mają amunicję, zrobili koktajle Mołotowa. Ale potrzebują wsparcia, w tym materiałów opatrunkowych, leków przeciwbólowych, chemii i środków czystości, koców, śpiworów czy pościeli – mówił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.