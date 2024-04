Na początek 4365 zł na rękę, później ponad 6000 zł. Pogranicznicy ogłaszają nabór

Ci, którzy przejdą przez kwalifikacyjne sito mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i pewne zarobki. Już w czasie szkolenia początkowego przyszły funkcjonariusz otrzyma 4119 złotych na rękę, a jeżeli nie przekroczył 26 roku życia, dostanie 4365 zł (do 26 roku życia fiskus nie pobiera podatku dochodowego – przyp. red.). Poźniej, już podczas służby miesięczne zarobki to 6021 lub 6556 złotych (wyższa kwota, to zarobki osób przed 26 rokiem życia).

Służba w NOSG to stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w interesujących kandydata dziedzinach. – To również perspektywy rozwoju osobistego oraz możliwość wyboru specjalizacji, np. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. cudzoziemców, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik, funkcjonariusz zespołu służby granicznej lub przewodnik psa służbowego – tłumaczy kpt. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619, lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG. Istnieje też możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata oraz nr telefonu).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej oraz dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467,57 km, obejmując strefą swego działania obszar województwa lubelskiego. Zatrudniamy około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. Chronimy wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 położonymi w głębi kraju.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz warunkach wynagrodzenia znajdują się na stronie internetowej NOSG.