Nowi pogranicznicy do ochrony granicy. Straż Graniczna nadal rekrutuje

50 nowych strażników złożyło ślubowanie w piątek. Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Jacek Szcząchor. Nowa załoga spędzi najbliższy czas w ośrodku szkoleniowym. Później, trafi do służby w ochronie granicy państwowej.

NOSGw Chełmie w dalszym ciągu prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej w 2023 roku. Do obsadzenia jest jeszcze co najmniej 100 wakatów.

Przypomnijmy, że pierwszy etap rekrutacji obejmuje: przyjęcie od kandydata kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, wstępną rozmowę kwalifikacyjną oraz testy psychologiczne. W kolejnym etapie kandydat przystępuje do testów: pisemnego z wiedzy ogólnej oraz znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Na końcu zostaje badania lekarskie.

Funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera. Funkcjonariusz do 26. roku życia zarobi na początek ok. 4720 zł netto. A po 26. roku życia na start otrzyma ok. 4310 zł netto.