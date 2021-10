Patrole policji w galeriach handlowych: A maseczka gdzie?

Co kupić dziecku na Mikołaja?

Grudzień to wyjątkowy czas w roku. Pragniemy wtedy słać sobie płynące prosto z serca życzenia i obdarowywać się prezentami. Jednak wybór upominku wcale nie jest tak łatwy, jak mogłoby się to wydawać. Nawet jeśli dobrze znamy drugą osobę, niekiedy trudno jest określić, co jest jej potrzebne i jaki podarunek sprawi jej radość. Wiele kłopotów może wywołać chociażby wybór prezentu dla dziecka. W końcu większość z nas już dawno ma za sobą lata beztroskiego dzieciństwa i nie pamięta, czego się wtedy najbardziej pragnie. Sprawdź więc kilka interesujących propozycji, a następnie zdecyduj co kupić na Mikołaja dziewczynce lub chłopcu.