Pierwsze pomysły na wydanie 2.5 mln zł już są. Jest jedna nowość

Do podziału, podobnie jak przed rokiem, będzie 2,5 mln zł. Nowością jest tzw. zielony budżet, na który przeznaczonych zostanie 10 proc. całego budżetu obywatelskiego. Daje to 250 tys. zł zarezerwowane tylko i wyłącznie na zadania związane z rozwojem publicznych i ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni, czyli parków, skwerów, łąk kwietnych, rabat kwiatowych, alei drzew czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem. Najwięcej – 1,75 mln zł – zarezerwowano na projekty osiedlowe, a 500 tys. zł – na ogólnomiejskie.

Mieszkańcy swoje pomysły mogą zgłaszać od 6 czerwca. Czas na to mają do 4 lipca. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej chełm.budzet-obywatelski.org. Znalazło się tam m.in. narzędzie pomagające w oszacowaniu kosztów przedsięwzięcia, z czym przy okazji poprzednich edycji był spory problem.

– Jak dotąd wpłynęły cztery projekty, z czego trzy to projekty ogólnomiejskie i jeden w ramach zielonego budżetu – informuje Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma. Więcej na ten temat nie zdradza, bo zgłoszone inicjatywy przed podaniem do publicznej wiadomości muszą jeszcze zostać zweryfikowane. Urzędnicy będą mieli na to prawie cały lipiec. Do 1 sierpnia powinna być ogłoszona lista projektów po ocenie, a kolejne dwa tygodnie zarezerwowano na wnoszenie ewentualnych odwołań i ich rozpatrzenie. Ostateczny wykaz zaakceptowanych inicjatyw ma zostać opublikowany do 22 sierpnia. Głosowanie zaplanowano w dniach 5-9 września, a jego wyniki powinny być znane do 19 września.

Jednocześnie realizacji wciąż nie doczekało się wiele zadań wybranych w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. O stopniu zaawansowania tych inwestycji kilka dni temu poinformował w mediach społecznościowych prezydent Jakub Banaszek. W większości przypadków finalizowane są, bądź wkrótce będą ogłaszane poszczególne przetargi. Najbliżej ukończenia wydaje się być projekt dotyczący montażu luster na miejskich skrzyżowaniach. W ubiegłym tygodniu lustra dotarły do magistratu. Po uzgodnieniach z policją ich montażem zajmą się pracownicy urzędu.