Prezydent Chełma zdradza, kiedy ulica może zostać odśnieżona szybciej

W tym roku za zimowe utrzymanie chełmskich ulic odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W porównaniu do ostatniej zimy drogowcom przybędzie trochę pracy, bo do ich obowiązków będzie należeć także odśnieżanie wyremontowanych dróg w ciągu krajowej „dwunastki”. Poprzednio odpowiadał za to wykonawca zakończonej w tym roku inwestycji.

Do dyspozycji mieszkańców będzie specjalny telefon alarmowy: 608 016 452. Pod tym numerem będzie można zgłaszać miejsca, w których powinien pojawić się pług codziennie (także w dni świąteczne) w godzinach 7-21.

– Uruchomiliśmy także adres mailowy akcja.zima@mpgk.chelm.pl. Wysyłane tam zgłoszenia nasi dyspozytorzy będą odczytywać na bieżąco. Ponadto na naszej stronie internetowej każdy będzie mógł zobaczyć, gdzie aktualnie znajduje się sprzęt odśnieżający. Taką mapę powinniśmy uruchomić w przyszłym tygodniu – mówi Jakub Oleszczuk, dyrektor operacyjny w MPGK.

Małą podpowiedź dla mieszkańców chcących wysłać sygnał mailowy miał prezydent Chełma Jakub Banaszek. – Jak załączycie do DW (do wiadomości – przyp. red.) mój adres – jakub.banaszek@umchelm.pl, skuteczność powinna być większa – napisał na Facebooku.

Miejskie przedsiębiorstwo w trakcie „akcji zima” będzie miało do dyspozycji ponad 20 pojazdów i sprzętów odśnieżających, w tym: pługi samochodowe, pługopiaskarki, solarko-piaskarki czy posypywarki. Na potrzeby zimowych działań przygotowano 800 ton piachu, 200 ton soli i 40 tys. litrów płynnych środków chemicznych.