Rower miejski w Chełmie czeka na zielone światło

By wypożyczyć rower, konieczne będzie ściągnięcie aplikacji firmy Nextbike lub rejestracja na stronie chelmskirower.pl, która zostanie uruchomiona w momencie wystartowania systemu. Znajdzie się na niej m.in. niedostępny jeszcze regulamin określający dokładne zasady użytkowania rowerów.

Znamy już natomiast cennik. Jednorazowa opłata początkowa wyniesie 10 zł. Za każde 30 minut jazdy zapłacimy 1,50 zł, przy czym maksymalny czas wypożyczenia nie będzie mógł przekroczyć pięciu godzin. Możliwa będzie także 15-minutowa rezerwacja roweru. Taka przyjemność będzie kosztowała złotówkę.

W ramach systemu powstało 17 stacji rowerowych. 14 z nich znajduje się w samym Chełmie, a trzy poza jego granicami: w Janowie, nad Zalewem Żółtańce i w Kamieniu. Dostępnych będzie w sumie 180 jednośladów, w tym 15 wyposażonych w foteliki dla dzieci o wadze do 22 kg, dziesięć transportowych ze skrzynią o ładowności do 100 kg przystosowaną również do przewożenia dzieci oraz pięć tandemów. 150 sztuk to klasyczne rowery z koszykiem.

Projekt jest realizowany we współpracy z gminami Chełm i Kamień przy wsparciu z funduszy unijnych. Uruchomienie systemu kosztowało prawie 1,5 mln zł.

Tu znajdziesz rower miejski:

Lubelska (przy McDonald’s) • Lubelska (Chełmski Park Wodny) • Armii Krajowej (Park Miejski) • Armii Krajowej (Busy) • Wirskiego (łącznik z ul. Lwowską) • 3 Maja • Wojsławicka • Hrubieszowska • Wołyńska • plac Dworcowy • 1 Pułku Szwoleżerów • Tysiąclecia Państwa Polskiego • plac Gdański • Lwowska • Zalew Żółtańce (Gmina Chełm) • Janów (Gmina Chełm) • Diamentowa (Gmina Kamień)