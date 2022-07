Tragiczny wypadek niedaleko Chełma. 17-letni chłopak i 40-letnia kobieta nie żyją

38 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

Dwie osoby zginęły w nocy w wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Pobołowice-Kolonia, ok. 17 km od Chełma. W zdarzeniu dwóch samochodów rannych zostało też kilka osób. Zostały przewiezione na badania do szpitala.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować