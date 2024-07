Umowa podpisana. Dworzec kolejowy w Chełmie przejdzie metamorfozę

W taki sposób tę inwestycję określają Polskie Koleje Państwowe czyli inwestor zadania o wartości blisko 26 mln zł.

Obecnego budynku dworca, który powstał jeszcze w 1961 na pewno ani modernistycznym, ani nowoczesnym określić nie można. I niewiele z niego zostanie, bo nic nie zmieni się chyba tylko w piwnicach. Całość ma zyskać zupełnie nowy wygląd.

- Nowa bryła dworca będzie geometryczna z dominantą w postaci wieży zegarowej o wysokości prawie 15 metrów. W miejscu wschodniego skrzydła powstanie przeszklona od góry wiata przylegająca do budynku. Zadaszy ona nową część placu dworcowego, na której przewidziano miejsca do odpoczynku dla pasażerów, a także ogródki letnie dla kawiarni czy restauracji - informuje Bartłomiej Sarna z zespołu prasowego PKP.

Elewacja ma być wykonana z ułożonej w geometryczne wzory cegły licowej w kolorze kredowym. Upiększyć budynek mają zaś pnącza winobluszczu na wschodniej i zachodniej ścianie.

Z nowoczesnych przestrzeni skorzystają pasażerowie. Dostaną do dyspozycji 250-metrowy hol o wysokości dwóch kondygnacji. Jego posadzka będzie granitowa, a ściany wykonane z betonu architektonicznego. Na jednej z nich zostanie wyeksponowany i podświetlony, odciśnięty w formie plan miasta w kształcie orła.

- Jest to nawiązanie do rozbudowy w 20-leciu międzywojennym miasta Chełm o Osiedle „Dyrekcja”. Układ urbanistyczny tej części miejscowości przypominał kształtem zarys orła. Miało to symbolizować odrodzenie państwa polskiego oraz jego rozwój gospodarczy - precyzuje Sarna.

Oczywiście będą nowiutkie ławki, gabloty, elektroniczne tablice z rozkładem jazdy, a także nowoczesne toalety i mały pasaż handlowy. Całość zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Całością nowych instalacji i urządzeń będzie zarządzał system BMS (Building Management System). Zadba on również o optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody. Poza tym na dworcu zostaną zastosowane energooszczędne oświetlenie oraz pompy ciepła - podkreśla Bartłomiej Sarna.

W ramach inwestycji powstaną również nowe miejsca parkingowe na zewnątrz. Pojawią się stojaki na rowery i sporo drzew oraz krzewów.

Koszt budowy to 25,99 mln zł. Za tekie pieniądze inwestycję zadeklarowała się zrealizować firma Texom Sp. z o.o., z którą właśnie podpisano umowę.

- Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych i ubiega się o refinansowanie kosztów z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dokumentacja projektowa została dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - podaje Barłomiej Sarna.