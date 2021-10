Wojna o Chełm: Wójt doniósł na prezydenta

Sprawa dotyczy próby przyłączenie ośmiu sołectw należących do gminy Chełm do miasta. W sierpniu Jakub Banaszek wystąpił do wojewody o rozpoczęcie takiej procedury. Wojewoda zaopiniował pomysł i złożył stosowny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samorządowcy o sprawie dowiedzieli się dopiero, gdy MSWiA poinformowało o tym gminę i powiat. Rozpoczął się protest. Mieszkańcy sołectw: Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia oraz części Weremowic, Żółtańców i Depułtycz Królewskich wywiesili na swoich posesjach banery, na których wyrażają swój sprzeciw. Regularnie organizują też pikiety opowiadając się jednoznacznie negatywnie za przyłaczeniem.

Do premiera i prokuratora

Sprzeciw wyrażają także samorządowcy. Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba wystosował do premiera Morawieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania. W Prokuraturze Rejonowej w Lublinie złożył natomiast zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Polegać ma ono na tym, że prezydent składając wniosek działał bez upoważnienia Rady Miasta Chełm „przez co przekroczył swoje uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego”. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności.

- Do zaistnienia przesłanki działania na szkodę interesu publicznego nie jest wymagane spowodowanie konkretnej szkody, a wystarczający jest fakt, że zachowanie funkcjonariusza mogło wyrządzić szkodę w interesie publicznym – pisze wójt. – Działanie to ma na celu pozbawienie Gminy Chełm znacznej części terenów, a co za tym idzie wpływów z danin publicznych i w konsekwencji brak możliwości realizacji ustawowych zadań gminy. Ze względu na historyczne uwarunkowania oraz zwarte zabudowania osadnicze podział Gminy i wcielenie poszczególnych jej terenów do miasta Chełm spowoduje zerwanie więzi społecznych oraz historycznych, co również świadczy o działaniu na szkodę interesu publicznego.

Odsłony muszą się zgadzać?

Zwróciliśmy się do Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm z prośbą o kontakt z Jakubem Banaszkiem i pomoc w uzyskaniu jego komentarza do sprawy. Odesłano nas do funpage’u miasta, gdzie opublikowano stosowny komunikat.

- W związku z wnioskiem oraz zawiadomieniem, które złożył kolejno do Prezesa Rady Ministrów oraz Prokuratury Wójt Gminy Chełm, informujemy, że podchodzimy do całej sprawy z dużym spokojem. Stanowisko Miasta Chełm jest jasne i krótkie: żadne postępowanie w znaczeniu nadanym przepisami KPA nie jest prowadzone, a zwłaszcza na wniosek Prezydenta Miasta Chełm. Prezydent Miasta Chełm, tak jak wspominaliśmy to już wielokrotnie, nie mógł wszcząć całej procedury, ponieważ ta została wszczęta przez MSWiA – czytamy. -Nawiązując z kolei do krzykliwych nagłówków w mediach, które wieszczą wojnę i trzęsienie ziemi - rozumiemy, jakimi prawami rządzi się dziennikarstwo on-line oraz to, że odsłony artykułów muszą się zgadzać.