Za grube miliony chcą odnowić budynki urzędu przy ul. Lubelskiej i… wymienić służbowe samochody

Przebudowa i remonty mają kosztować aż 8 milionów złotych. Lwią część potrzebnych pieniędzy, bo aż 7 milionów chełmski ratusz zamierza pozyskać z rządowego programu Polski Ład. Stosowny wniosek został już złożony i jest spora szansa, że jeszcze we wrześniu będzie rozpatrzony pozytywnie.

Zakres planowanych prac jest ogromny. Wymienione zostanie pokrycie dachu łącznie z orynnowaniem oraz instalacją odgromową, a także stolarka okienna i drzwi. Docieplony zostanie strop i ściany zewnętrzne. Dodatkowo na dachach mają zostać zainstalowane panele fotowoltaiczne.

W ramach robót zostanie przeprowadzony również kompleksowy remont pomieszczeń w środku. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. Planowana jest przebudowa węzłów cieplnego z dostosowaniem do możliwości podłączenia wysokowydajnych pomp ciepła.

Ratusz za pieniądze z Polskiego Ładu planuje także zakup ogromnego telebimu, który znajdzie się na jednej ze ścian urzędu, przenośnego ekranu oraz… samochodów zero i niskoemisyjnych.

- Będą to samochody osobowe, BUS transportowy, samochody specjalistyczne dla Straży Miejskiej oraz ciężarowe do przewożenia materiałów dla ekipy remontowo – drogowej. Część taboru będzie z napędem elektrycznym, natomiast pozostałe o napędzie hybrydowym lub dieslowym spełniającym obowiązujące normy niskoemisyjności. Dzięki realizacji projektu nastąp wymiana starego taboru samochodowego, przez co nastąpi znaczące ograniczenie emisji CO2 oraz PM10 – podkreśla Damian Zieliński.