Zawiany kierowca demolował samochody

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przy ul. Wolności w Chełmie. Kierowca osobowego volkswagena jechał „wężykiem” i uderzał w zaparkowane wzdłuż ulicy samochody. Przechodnie zareagowali. Po pewnym czasie udało im się zatrzymać kierowcę volkswagena i odebrać mu kluczyki. Świadkowie wezwali policję. Okazało się, że zatrzymany 51-latek jest nietrzeźwy.

– Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze ustalili również, że posiada zakaz prowadzenia pojazdów – informuje kom. Ewa Czyż, rzecznik chełmskiej policji.

Pijany kierowca uszkodził dziesięć samochodów. Trwa wycenianie strat. 51-latek trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. Jazda samochodem po pijanemu zagrożona jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.