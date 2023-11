Złodziej nie chciał oddać towarów. Uderzył ochroniarza

Do kuriozalnych scen doszło kilka dni temu w chełmskiej Biedronce. Jeden z mieszkańców miasta, 32-latek, postanowił wybrać się do sklepu, zabrać kilka produktów i wyjść omijając kasy. Na pomoc zabrał swoją o dziesięć lat młodszą znajomą. Mężczyzna schował do kieszeni drożdżówkę, kilka maszynek do golenia oraz butelkę wódki. Jego zachowanie zwróciło uwagę ochroniarza, który postanowił nie przeszkadzać potencjalnemu złodziejowi do czasu, aż ten spróbuje opuścić lokal bez płacenia.

Gdy pracownik sklepu tuż przed wyjściem poprosił delikwenta o paragon za zabrane towary, wyszło na jaw, że ten go nie posiada. Zostawić skradzionych produktów 32-latek nie miał jednak zamiaru. W trakcie szarpaniny z ochroniarzem, uderzył go. W tym czasie na pomoc pracownikowi Biedronki ruszył przypadkowy świadek zdarzenia, jeden z klientów supermarketu. Chwilę później natarcie przeprowadziła znajoma sprawcy. 22-latka zaatakowała obydwu mężczyzn na tyle skutecznie, że jej kompan zdołał się wyswobodzić i uciec z budynku.

Na miejsce wezwano policję. Młoda kobieta została zatrzymana. Policjanci przejrzeli monitoring, który pomógł im ustalić kierunek ucieczki sprawcy. Ten został schwytany w lokalu, z którego na co dzień korzystał. Na miejscu mundurowi znaleźli susz konopi indyjskich, z którego można byłoby przygotować ponad tysiąc dilerskich porcji marihuany. W pomieszczeniu były również młynki służące do rozdrabniania.

Wobec 22-latki zastosowano policyjny dozór, zakaz zbliżania się oraz kontaktu z pokrzywdzonym ochroniarzem. Z kolei jej 32-letni kompan najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Odpowie w warunkach recydywy, bo wcześniej był już karany za podobne przestępstwa. Za kradzież rozbójniczą i posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu do 10 lat więzienia. Wartość skradzionych towarów wyniosła ok. 70 zł.