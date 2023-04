Henio byłby dziś Henrykiem. Ludzie co roku piszą do niego listy. Zdjęcia

Dziś miałby ok. 90 lat i z pewnością byłby chodzącą lekcją historii. Henio Żytomirski. Był radosnym sześciolatkiem, biegał i skakał a koledzy go uwielbiali. Gdy przyszła wojna, właśnie tego roku chłopiec miał iść pierwszy raz do szkoły.