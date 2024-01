11 filmów i 6 kategorii. Wszystko w jeden dzień

Celem pokazu jest promocja talentów filmowych naszych studentów oraz zachęcanie do twórczości artystycznej. Publiczność będzie miała możliwość głosować w sześciu kategoriach:

• Najlepszy film

• Najlepsze zdjęcia

• Najlepszy scenariusz

• Najlepszy montaż

• Najlepszy aktor

• Najlepsza aktorka

Głosowanie odbędzie się za pomocą ankiety online.

Opieką artystyczną nad filmami zajmuje się profesor Natasza Ziółkowska-Kurczuk, polska reżyserka, profesor sztuki w dyscy-plinie sztuki filmowe i teatralne, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Sztuki.

Jakie filmy będzie można zobaczyć?

• Głosy sumienia • Emerged stuck and hidden once more • Apostrof • Kanar • Przetańczyć życie • Akwamaryn - może się nadal zmienić • Ojcze Niebieski • Stalker • Klucz do wspomnień • Jak wybrać aparat analogowy • Wzory