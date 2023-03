69 zł za obiad na mieście. Normalnie jest dwa razy drożej. Restaurant Week 2023

Idea jest taka, żeby zaprosić gości do restauracji. Wielu z klientów wręcz namówić, aby przyszli zjeść do konkretnego lokalu po raz pierwszy. Dla restauracji to także korzyść, bo w taki sposób mogą sobie wypełnić lokal w słabsze dni i godziny.

Od 22 marca do 30 kwietnia potrwa Restaurant Week, a w Lublinie impreza – choć stosowniej należałoby nazwać ją festiwalem – a to będzie już siódma edycja.

Jaka jest idea Restaurant Week? Polega ona na tym, że w wybranej przez siebie restauracji, spośród tych uczestniczących w festiwalu, można zjeść 3-daniowy posiłek w cenie 69 zł. Szefowie kuchni przygotowują specjalne menu składające się z przystawki, dania głównego i deseru.

– To będzie ramen warzywny – mówi o deserze Alon Than ekspert sushi, mistrz świata z 2015 roku, który swoim nazwiskiem firmuje Kago Sushi na Starym Mieście w Lublinie. Oprócz tego lokalu w festiwalu bierze udział też 12 restauracji w Lublinie. Na liście są:

Trzy Romanse – Hotel Wieniawski

Central Park Family Restaurant

Frizzante

Małe Indie

Mercure

Niepospolita

Nieznana by IBB Grand Hotel

Perłowa Pijalnia Piwa

Sweet & Spicy

The Olive

Vinna

Zielony Talerzyk

W ubiegłorocznej edycji najwięcej gości przyszło do restauracji w hotelu Mercure.

Kago Sushi jest tegorocznym debiutantem. Restauracja działa od siedmiu miesięcy. I o to także chodzi w Restaurant Week. Celem akcji jest wypromowanie nowych lokali, sprawienie, żeby klienci je poznali.

– Cena za posiłek to 69 złotych. Normalnie, w inne dni taki posiłek kosztowałby dwa razy więcej – mówi Monika Wójcik, współwłaścicielka Kago Sushi. Jeszcze kilka lat temu pojechała do Warszawy i szukała tam pracy. Zatrudniła się jako kelnerka w stołecznej „szuszarni” Alona Thana. – To jak historia Kopciuszka. Awansowałam na menadżera, ale przyszła pandemia. Potem powiedzieliśmy sobie z mężem, że wracamy w rodzinne strony. Postanowiliśmy otworzyć restaurację. Od pomysłu do realizacji minęło 1,5 roku – opowiada Wójcik.

W tym roku Restaurant Week odbywa się pod hasłem „Food Sounds Good”, co oznacza, że jedzenie brzmi dobrze. Tu chodzi o dźwięki. Te wydobywające się z kuchni, z sali jadalnej. Ważna jest też muzyka, bo od niej zależy odbieranie niektórych smaków.

Aby skorzystać z oferty, trzeba wejść na stronę restaurantclub.pl, a tam wybrać miasto, menu, restaurację i termin.