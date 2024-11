Illusion, Frontside i Hostia na scenie Zgrzycie

Illusion legenda polskiego rocka

llusion to jeden z najważniejszych zespołów rockowych w Polsce. Ich historia sięga 1992 roku, kiedy to w Gdańsku, były muzyk grup She i Skawalker Tomasz "Lipa" Lipnicki, Jerzy "Jerry" Rutkowski oraz Paweł Herbasch założyli zespół. Pierwszy koncert Illusion odbył się w lutym 1992 w Gdańsku, a już w sierpniu tego samego roku dołączył Jarosław Śmigiel. W takim składzie zespół funkcjonuje do dziś. Debiutancka płyta Illusion ukazała się w 1993 roku, na której znalazły się takie hity jak: „Cierń”, „Na luzie”, „Kły” czy „Błazen”, a wśród gości można było usłyszeć wokalistę Grzegorza "Guzika" Guzińskiego oraz gitarzystę Janusza Sokołowskiego. Koncerty Illusion niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zespół jest znany z energicznych występów, które zarażają publiczność niesamowitą dawką rockowej energii.