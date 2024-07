Imprezy klubowe w weekend 26 – 27 lipca

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (26 lipca) – Gorączka piątkowej nocy

Pszczoła bzyka bez przerwy i zaprasza Was na imprezę. Same najlepsze numery - od lat 80 do totalnych nowości, a wszystko w super aranżacjach.

Start 22:00. Wejście free przez całą noc.



SOBOTA (27 lipca) – Dzisiaj cię znajdę

"Dzisiaj Cię znajdę" to wasz ulubiony cykl. Generalnie chodzi o to, żebyście szukali na parkiecie, kanapach, barze i na tarasie. Znajdziecie na pewno to, co szukacie… Na tarasie strefa chill vibes /beach house.

Start 22:00. Do godziny 22.30 wejście za free.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (26 lipca) – Eat Sleep Helium Repeat

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 23:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (27 lipca) – Weekend celebration

W sobotę poczujecie w Helium wakacyjny klimacik. Dlatego regenerujcie siły ponieważ czeka na Was melanżyk do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (26 lipca) – Luźny piątek

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (27 lipca) – Wszystko czego dziś chce

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



KLUB 30

PIĄTEK (26 lipca) – Wspomnień czar

Lato, lato... Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (27 lipca) – Saturday Night Fever

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę w wakacje!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (26 lipca) – Lato na dachu

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (27 lipca) – Sound of the rooftop

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Najlepsza letnia miejscówka jest już otwarta! Czeka na Was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (26 lipca) – Ibiza calling

W piątkowy wieczór szykujcie się na podróż w najbardziej imprezowe miejsce świata. Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra Alan White, więc szykuje się najlepsza mieszanka klubowych brzmień..

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (27 lipca) – Ostre figle

Podczas gdy na ulicach Lublina odbywa się Karnawał Sztukmistrzów, ostre figle będą płatać Dźwięk i Super Krystian!

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (26 lipca) – Rap saved Me

Zagrają Hagen i Dj Felipe. Usłyszycie rap, trap, drill oraz rnb.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Do 23:00 – 30 zł. Po 23:00 – 40 zł.



SOBOTA (27 lipca) – Plenerowa studniówka

Wieczór wspomnień Waszych studniówek! Będzie polonez, wolne i szybkie numery, spotkania klasowe. Nie będzie – nauczycieli!

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (26 lipca) – Miasto kobiet

Klub Radość zaprasza wszystkie panie i panów na wyjątkowe wydanie eventu - Miasto Kobiet! Przez cała noc panie wchodzą za darmoszkę. Dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy – nie może Was tam zabraknąć!

Start o 21:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za darmo. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Po 23:00 – 10 zł.



SOBOTA (27 lipca) – Radosny karnawał

Radość i Z nieba ci nie spadnie łączą siły zapraszają na RADOSNY KARNAWAŁ czyli największą imprezę dla singli w okolicy. W jednym miejscu spotkają się single z całej Polski - nie może Wasz zabraknąć!

Start o 21:00. Lista Fb do 23:00 wchodzi za free. Po 24:00 – 10 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (26 lipca) i SOBOTA (27 lipca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE