Imprezy klubowe w weekend (27 – 28 grudnia oraz 31 grudnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Girls Night Out

Dziewczyny idą w miasto! Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Do 24:00 panie wchodzą za darmo.



SOBOTA – Sylwestrowy Before

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Nie inaczej będzie w tę sobotę. W klubie Helium rozgrzewka przed Sylwestrem. Szykujcie się na ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



WTOREK – Sylwester 2024 w Helium Club

1 bilet = 3 kluby oraz trzy różne klimaty muzyczne: dance, polskie hity oraz latino.

Start 21:00. Bilety: 60 zł (przedsprzedaż), 100 zł (w dniu imprezy).



EL CUBANO



PIĄTEK – Bachata Nights

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Noche de Baile

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



WTOREK – Sylwester 2024 w El Cubano

1 bilet = 3 kluby oraz trzy różne klimaty muzyczne: dance, polskie hity oraz latino.

Start 21:00. Bilety: 60 zł (przedsprzedaż), 100 zł (w dniu imprezy).



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Na zdrowie Pań

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Panie do 24:00 wchodzą za darmo. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Sylwestrowa rozgrzewka

Sylwestrowa rozgrzewka to kultowa impreza w popularnym Berecie, która przygotuje Was do najważniejszej imprezy w roku, a oprócz tego przeniesie Was w świat najlepszych przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



WTOREK – Sylwester 2024 w El Cubano

1 bilet = 3 kluby oraz trzy różne klimaty muzyczne: dance, polskie hity oraz latino.

Start 21:00. Bilety: 60 zł (przedsprzedaż), 100 zł (w dniu imprezy).



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek, piąteczek, piątunio

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Sylwestrowy beforek

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach i przygotuje Was do sylwestrowych szaleństw.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



WTOREK – Sylwester 2024 w Klubie 30

Najważniejsza impreza w roku! Trzydziestka zaprasza Was na imprezę sylwestrową.

PAKIET 1 obejmuje: rezerwację z miejscem siedzącym oraz wstęp na parkiety: 1 i 2, a także open bar przez całą noc i szwedzki stół. Cena: 299 zł (os.).

PAKIET 2 obejmuje lampkę wina i wstęp tylko na parkiet nr 2. Cena: 70 zł.

Szczegółowe informacje w klubie tel. 666 624 030.

Start o 20:00.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



WTOREK – Rockowy Sylwester w Zgrzycie

Czego możecie oczekiwać? open bar, szwedzki stół (dania ciepłe i przekąski, również wegańskie), - wybór największych hitów serwowanych przez DJ-a, rockowe klasyki przeplatane dobrym disco.

Cena: 269 PLN. Start o godzinie 20:00.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Only House Music – Alan White

Już w piątek konkretna imprezka z muzyką house, za sterami niezawodny Alan White.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Last party’ 24

To będzie ostatnia impreza 2024 roku w Ostro! Za dj-ką Dj Fakto zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



WTOREK – Sylwester w Kaziku w stylu polskiego wesela

Klub Studencki Kazik i Lanczomania zapraszają na legendarny Sylwester w klimacie Polskiego Wesela 2024/2025 – imprezę, o której mówi się przez cały rok! Muzyka na dwóch salach, weselne menu, które nasyci każdego (cztery gorące dania, przygotowane z myślą o prawdziwych smakoszach) oraz Open Bar bez limitu przez całą noc.

Cena: 299 zł/os. Rezerwacje: tel. 508931385, 609160913 (kierownik) mail: kazikklub@gmail.com



BAŁAGAN



SOBOTA – Koniec roku z Elektropunkz

Elektropunkz wracają na sam koniec 24 roku do Bałaganu i zamierzają nieźle zamieszać.

START: 22:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Nie śpię bo tańczę w Komitecie

Klasyczne disco, rock'n'roll, latino, r'n'b, funky house, remiksy pop, italo disco, to wszystko w piątkową noc w Nowym Komitecie zaprezentują: DJ: Embe + MFWS.

Startujemy od 21 00. Bilet 15 zł.



SOBOTA – Przedsylwestrowy Before

Najgorętsze karnawałowe hity miksować będą: DrEmbe + DJ MFWS klasyczne disco 70/80, klasyka house, remiksy pop, a także nowsze produkcje oraz spora dawka latino.

Start o 21:00. Do godziny 22:00 wejście za darmo. Z wejściówką i kartą klubową wstęp wolny. Po 22:00 - 15 zł.



WTOREK – Sylwester w Nowym Komitecie

W ten wyjątkowy wieczór DJ DR EMBE (król lubelskiej sceny klubowej) zagra dla Państwa największe muzyczne i karnawałowe hity ostatnich lat.

Menu: (dania serwowane w formie szwedzkiego stołu z podziałem na dania mięsne i wegetariańskie) 4 dania gorące. Napoje: (open bar). Lampka wina musującego o 24:00, na powitanie Nowego Roku279 zł/os. Kontakt: tel. 788-738-637



PARADOX CLUB



PIĄTEK – Lubelski Techno Śledzik

TECHNO LUBLIN powraca. Legendarna impreza odnalazła swoje miejsce w murach klubu Paradox. Gościem głównym będzie SIASIA (Dirty Stuff Records /Katowice/PL), który zagra dla Was hybrydowego seta.

Start: 21:00. Bilety do kupienia przy wejściu.



OPIUM LABIRYNT



WTOREK – Sylwester Marzeń z Danse Makabre Lublin

Baw się na Sylwestrze Marzeń z Danse Macabre z osobliwym hasłem: "Nowy rok, stary ja." Wejdź tanecznym krokiem w rok węgorza, bez presji i zbędnych postanowień. Po prostu tańcz! Zagrają: CJ Art., Pablo de Grey, Nectar b2b Jose, TBA.

Start o godzinie 21:00.