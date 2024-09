Imprezy klubowe w weekend 6-7 września

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (6 września) – Gorączka piątkowej nocy

Gorączka piątkowej, przepięknej nocy czyli :wygodne sofy, leżaki, relaks i luz, a FAKTO zagra największe hity.

Start 21:00. Bilety 10 zł do kupienia przed imprezą.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (6 września) – Friday Party

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (7 września) – Feel the weekend

Zapraszamy Was na kolejną wyjątkową noc w Helium! Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (6 września) – Co ci w duszy gra

Piątek Weekendu Początek! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30- 20 zł.



SOBOTA (7 września) – Polskie przeboje

Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. Polskie Piosenki Party!

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (6 września) – Pierwszy wrześniowy piątek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (7 września) – Gorączka sobotniej nocy

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (6 września) – Spritz me

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Impreza do rana, w tym gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (7 września) – Sound of the rooftop

Wpadajcie w tę sobotę na nasz dach. Tej nocy parkiet rozkręcać będą SLIMMY NOISE i Dj Matki!

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (6 września) – Friday night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Shop-n zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (7 września) – Plus minus 30

Tańce w Ostro! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor, gdzie możecie bawić się do samego rana.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (6 września) – Polskie rapsy w Plenerku

Same polskie rapsy, nowsze i starsze, z 2024 i z początków XXI wieku, ale same bengery!

Start: 20:00. Lista FB do 22:00 – free, po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (7 września) – Candy shop

Impreza w stylu the best of obecnej dekady. Same hiciory!

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (6 września) – Wielkie plenerowe otrzęsiny Lublina

Jako, że mamy początek Roku Szkolnego to każdy musi przeżyć porządne OTRZĘSINY, które pozwolą z przytupem wejść w ten nowy etap w życiu każdego ucznia! Wrzesień to okres zawierania nowych znajomości, melanżowania no i czas, w którym można z łatwością poznać swoja drugą połówkę! Tego dnia bawicie się wszyscy razem przy okazji organizując Wielką Integrację!

Start o 21:00. Do 21:30 lista FB – 20 zł. Do 22:00 – 25 zł. Później – 30 zł.



SOBOTA (7 września) – Wypij ten bar do końca

Nie jest to łatwe zadanie. Dlatego specjalnie dla Was w sobotę kupicie wszystko - 30% taniej! Do tego DJ Bery zadba o najlepszy vibe na parkiecie.

Start o 21:00. 30-40 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (6 września) i SOBOTA (7 września) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



SOBOTA (7 września) – Let’s twist again

Podczas wieczoru z głośników popłyną dźwięki z lat 50-tych i 60-tych, czasów świetności rock'n rolla, rockabilly, big-beatu, surf i garage rocka. Nie zabraknie znanych kawałków takich wykonawców jak m.in.: Wanda Jackson, Bill Haley, Chubby Checker, Little Richard, The Beatles, Kinks, Troggs, Elvis Presley i inni.

Start o 21:00, wejście – free.