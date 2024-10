Jubileusz Krzysztofa „Jarego” Jaryczewskiego

Krzysztof "Jary" Jaryczewski to lider, założyciel i wokalista mega popularnego w początkach lat osiemdziesiątych Oddziału Zamkniętego. Nazwa zespołu pochodzi od rodzaju oddziału w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafił Krzysztof Jaryczewski (w celu uniknięcia zasadniczej służby wojskowej). Grupa zyskała niespotykany w tamtych czasach rozgłos, za sprawą takich hitów jak: “Ten wasz świat”, “Party”, “Obudź się”, “Andzia i Ja” czy “Gdyby nie Ty”.

Na przestrzeni lat skład zespołu wielokrotnie ulegał przeobrażeniom. Jednakże ten najbardziej kultowy Oddział tworzyli: Krzysztof „Jary” Jaryczewski, Wojciech Łuczaj – Pogorzelski, Paweł Mścisławski oraz Jarosław Szlagowski. Natomiast Jary Oddział Zamknięty (nazywany też Jary OZ) to powołana do życia w 2013 roku formacja bazująca na członkach pierwszego składu Oddziału Zamkniętego, w skład którego wchodzą: Krzysztof „Jary” Jaryczewski - wokal, gitara, harm. ustna; Zbyszek Bieniak - wokal, chórki, przeszkadzajki; Dominik "Nick" Swat - gitara, chórki; Andrzej "Pierwiastek" Potęga - gitara basowa, chórki oraz Michał Biernacki - perkusja. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety można kupić TUTAJ