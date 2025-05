Volkswagen Crafter – niezawodny w prowadzeniu biznesu

1. Wszechstronność i dostosowanie do potrzeb



2. Volkswagen Crafter i nowoczesne technologie

3. VW Crafter, czyli komfort i ergonomia na najwyższym poziomie



Na rynku samochodów dostawczych Crafter Podwozie konkuruje z takimi modelami jak Renault Master, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Ford Transit czy Fiat Ducato. Gama dostępnych konfiguracji i możliwość dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb sprawiają, że niewątpliwie wyróżnia się w swojej klasie. Sprawdź szczegóły na https://www.vwdostawcze.pl/pl/modele/crafter-podwozie.html.

Wszechstronność i dostosowanie do potrzeb

VW Crafter pozwala na dostosowanie pojazdu do indywidualnych wymagań. Dostępne są wersje z pojedynczą lub podwójną kabiną, tym samym otwierając na możliwość przewozu od 2 do 7 pasażerów. Długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze sięga do 4700 mm, a ładowność wynosi do 3339 kg, co umożliwia transport nawet najcięższych ładunków. Dzięki solidnej ramie, Crafter Podwozie stanowi bazę do różnorodnych zabudów, takich jak skrzynie ładunkowe, kontenery, chłodnie czy platformy do przewozu specjalistycznego sprzętu. To sprawia, że pojazd ten doskonale sprawdza się w branżach takich jak budownictwo, logistyka, rolnictwo czy usługi komunalne.



Volkswagen Crafter i nowoczesne technologie

Volkswagen Crafter został wyposażony w szereg zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy. System Front Assist monitoruje otoczenie pojazdu, ostrzegając przed potencjalnymi kolizjami i w razie potrzeby automatycznie inicjuje hamowanie awaryjne, Lane Assist utrzymuje pojazd na właściwym pasie ruchu, zaś Blind Spot Information System ostrzega o pojazdach znajdujących się w martwym polu.

Dodatkowo znajdziemy tu aktywny tempomat ACC, asystenta parkowania i elektroniczny hamulec postojowy.

VW Crafter, czyli komfort i ergonomia na najwyższym poziomie

Wnętrze Craftera Podwozie zostało zaprojektowane z myślą o komforcie kierowcy i pasażerów. Ergonomiczne fotele, czytelny kokpit oraz intuicyjne rozmieszczenie elementów sterujących sprawiają, że nawet długie trasy nie są męczące. Liczne schowki i przestrzenie do przechowywania zwiększają funkcjonalność kabiny, umożliwiając wygodne przechowywanie dokumentów, narzędzi i innych niezbędnych przedmiotów.

Volkswagen Crafter to niezawodny, funkcjonalny i komfortowy samochód dostawczy, który doskonale sprawdzi się w intensywnej eksploatacji. Dzięki nowoczesnym technologiom, elastycznym możliwościom konfiguracji i ekonomicznym silnikom, Crafter Podwozie stanowi idealne rozwiązanie dla firm poszukujących pojazdu dostosowanego do różnorodnych zadań.