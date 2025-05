Kurtka trekkingowa damska – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Materiał ma znaczenie. I to duże

Nie da się ukryć – technologia materiałowa poszła bardzo do przodu. Dziś masz do wyboru mnóstwo opcji: membrany, laminaty, powłoki hydrofobowe.

Membrana – Twoja bariera przed światem

Jednym z najważniejszych elementów jest membrana. To cienka warstwa umieszczona między tkaniną zewnętrzną a podszewką. Jej zadanie? Zatrzymać wodę, ale wypuścić parę wodną z Twojego ciała.

W praktyce oznacza to tyle, że nie mokniesz i się nie „gotujesz”. Najczęściej spotykane parametry membran to np. 10 000 mm / 10 000 g/m²/24h. Pierwsza liczba to odporność na deszcz – im wyższa, tym lepiej. Druga – oddychalność.

Z danych Europejskiego Instytutu Tekstylnego wynika, że przy intensywnym wysiłku (np. szybkie podejście w górach) człowiek wydziela od 500 do nawet 1000 g pary wodnej na godzinę. Więc oddychalność rzędu 10 000 to absolutne minimum.

Wodoodporność kontra oddychalność

Należy znaleźć złoty środek między tym, co trzyma wodę na zewnątrz, a tym, co pozwala skórze oddychać. I nie daj się złapać na pułapkę: „najwyższa wodoodporność to najlepszy wybór”. Nie w momencie, gdy idziesz na letni trekking w Bieszczady. Bo wtedy potrzebujesz czegoś lekkiego, przewiewnego i wygodnego.

Natomiast jeśli Twoim celem są Tatry w marcu, to wodoodporność 20 000 mm i dobra wentylacja pod pachami sprawdzą się doskonale.

Dopasowanie i krój

W sklepach internetowych często występują modele typowo damskie, profilowane w talii – co daje lepsze dopasowanie i nie ogranicza ruchu ramion. Przetestuj, czy możesz spokojnie unieść ręce, schylić się i poruszać na boki – bez uczucia ciągnięcia materiału. Na szlaku każdy ruch ma znaczenie.

Warto też sprawdzić:

długość kurtki – powinna zakrywać nerki, nawet przy głębokim kroku;

– powinna zakrywać nerki, nawet przy głębokim kroku; regulowany kaptur – najlepiej, gdy mieści kask (przydatne w wyższych partiach gór);

– najlepiej, gdy mieści kask (przydatne w wyższych partiach gór); mankiety z rzepami – zatrzymujące wiatr i śnieg.

Wentylacja – czyli sposób na „domową saunę”

Sprawdź, czy kurtka ma system wentylacyjny. Najczęściej są to suwaki pod pachami. Brzmi mało zachęcająco, ale robi ogromną robotę, gdy podchodzisz stromo, a pot leje się z czoła. Dodatkowe wywietrzniki na plecach czy klatce piersiowej są kolejnym plusem. Niektóre modele mają także wewnętrzne kieszenie z siatki – działające jak „klimatyzacja”.

Waga i pakowność – liczy się każdy gram

Jeśli planujesz długie wędrówki z plecakiem, waga kurtki staje się istotna. Czasem kilkadziesiąt gramów robi różnicę – zwłaszcza po całym dniu marszu. Ultralekkie kurtki potrafią ważyć nawet 250–300 gramów. Ale uwaga – często idzie za tym mniejsza wytrzymałość i gorsza ochrona przed żywiołami.

Dlatego na krótkie wycieczki latem wybierz coś lekkiego i pakownego, a w przypadku zimowych wypraw postaw na solidniejszy model.

Ile kosztuje dobra kurtka trekkingowa?

Średnia cena porządnej kurtki z membraną zaczyna się od około 400–600 zł. Modele z wysokiej półki potrafią kosztować ponad 1000 zł. Taki zakup traktuj jako inwestycję, ponieważ prawidłowo dobrana kurtka będzie służyć latami – zarówno w górach, jak i na co dzień.

Na koniec – nie daj się zwieść etykietce

Nie każda kurtka „górska” naprawdę nadaje się na trekking. Czasem to tylko marketing. Dlatego przed zakupem sprawdź parametry, przymierz i poruszaj się w niej. Nie kupuj tylko oczami. Jeśli szukasz sprawdzonych modeli, które mają dobre parametry i są realnie dopasowane do kobiecej sylwetki – kurtka trekkingowa damska z oferty Bergson z pewnością wpasuje się w Twoje wymagania.



Na zlecenie Bergson