Puławy. Koncert dla chorej Wioli. Gwiazdą wieczoru będzie Dariusz Tokarzewski

Pani Wiola na stwardnienie rozsiane cierpi od 2007 roku. Mieszkanka Podlodowa w gminie Ułęż (powiat rycki) potrzebuje stałej rehabilitacji, która spowalnia rozwój choroby. W zeszłym roku na domiar złego badania potwierdziły insulinoodporność oraz owrzodzenie kończyn. Kobieta nie poddaje się, ale walka o zdrowie oznacza dla niej poważne koszty.

W jej pomoc zaangażowali się znani artyści, w tym były wokalista zespołu Vox - Dariusz Tokarzewski. W sobotę, 18 marca, w Puławach piosenkarz zaśpiewa największe przeboje grupy. Na scenie wystąpią także jego przyjaciele: sopranistka Kamila Piwońska, saksofonista Mateusz Kozak, wokalistka Wiktoria Orłowska, zespół Suma Pragnień, a także tancerki zespołu akrobatycznego "MiliArt": Weronika Duda i Alicja Łakota. Dziewczyny po raz pierwszy pokażą nowy program "Wonders".

Widzowie usłyszą wiele znanych utworów, w tym "Stand by me", "Ratujmy co się da", Po niebieskim niebie", czy "Bananowy song". W przerwach pomiędzy kolejnymi występami zaplanowano aukcje i loterie, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację pani Wioli. Kobieta planuje zakup urządzenie do drenażu limfatycznego, matę masującą oraz rower rehabilitacyjny. Jak mówi, upór i ciężka praca przynoszą pożądane efekty. - Gdyby nie to, pewnie już dawno byłabym osobą leżącą - przyznaje.

Koncert rozpocznie się w sobotę o godz. 17 w auli wykładowej puławskiego ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jego organizatorzy: Marcin Mizera oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, liczą na wysoką frekwencję (wstęp wolny). Bezpłatny dojazd na to wydarzenie z gminy Ułęż zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu, która przyjmuje już zapisy od zainteresowanych. Autokar najpewniej zatrzyma się także w Dęblinie.