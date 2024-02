Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert walentynkowy

Artyści zadbają o nastrojowy klimat śpiewając piosenki o miłości. Nie zabraknie ponadczasowych hitów takich jak "All you need is love", czy "Love is in the air". Zabrzmią również ponadczasowe ballady o miłości takich wykonawców jak: Bryan Adams, Joe Cocker czy Whitney Houston. Nie czekaj do ostatniej chwili. Bezpłatne wejściówki na koncert czekają na odbiór w Kasie Kina Łuków.