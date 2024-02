Mitch & Mitch zagrają muzykę Ennio Morricone w lubelskiej Fabryce Kultury Zgrzyt

Jeśli jest w Polsce zespół, którego twórczość trudno jest zdefiniować, to na pewno jednym z nich jest Mitch & Mitch. Tworzą muzykę z pogranicza wielu gatunków: rock alternatywny, jazz, pop tradycyjny, bossanova czy country. W każdym z tych gatunków potrafią tworzyć rzeczy wybitne, które zachwycają cały świat. Ich album nagrany wspólnie ze Zbigniewem Wodeckim, to jedno z najwybitniejszych dokonań polskiej muzyki rozrywkowej. Wspomniana płyta „1976: A Space Odyssey” została nagrana w akompaniamencie czterdziestoosobowej orkiestry, uzyskując status płyty platynowej. Dzięki współpracy z Wodeckim kolektyw zdobył rozgłos i sławę. Z zespołem muzycznym Mitch & Mitch powiązanych jest wielu – nie tylko polskich – zagranicznych artystów: Felix Kubin (francuski producent muzyki elektronicznej), Baaba, Kassin czy Igor Krutogolov.



Członkowie oraz założyciele zespołu pochodzą z Warszawy. Pomysłodawcą projektu jest Bartek Tyciński (gitara, klawisze, perkusja i śpiew) zwany Magneto oraz Macio Moretti (gitara basowa, perkusja oraz śpiew), którzy w początkowej fazie twórczości występowali w duecie. Później do dwójki artystów dołączyli: Piotr Kaliński, Andrzej Zaleski (perkusja i sampler) oraz Bartosz Weber (gitara, sampler, perkusja). W roku 2007 skład zespołu uzupełnili kolejni świetni muzycy: Jarosław Kozłowski (perkusja), Miłosz Pękala (wibrafon, perkusja), Tomasz Ziętek (trąbka), Dariusz Sprawka (puzon) oraz Tomasz Duda (saksofon, filet).



W początkowej fazie twórczości inspiracje dla zespołu stanowiła m.in. muzyka westernowa, włoskie pieśni w stylu festiwalu San Remo, samba, mambo czy japońskie ballady. Debiutem dla zespołu był występ na... Pikniku Country w Mrągowie, gdzie zaprezentowali materiał z płyty "Luv Yer Country". Następnie big- band wystąpił na krakowskim Festiwalu Kina Niemego, na którym zaprezentowali muzykę skomponowaną do filmu pt. "Zaginiony Świat". Z biegiem czasu zespół zaczął koncertować we Francji, Brazylii, Węgrzech, Izraelu oraz innych krajach świata. Obecnie, oprócz założycieli w zespole, gra w nim także Bartosz Weber, Piotr Kaliński, Jarosław Kozłowski, Marcin Masecki (pianino), Kamil Szuszkiewicz (perkusja) oraz Tomek Ziętek.



Do Lublina Mitch’e przyjeżdżają z repertuarem – giganta muzyki filmowej – Ennio Morricone, który ukazał się na ich płycie pt. „Amore assoluto per Ennio”. Na program koncertu składają się utwory z easy listeningowo/bossa novowego okresu twórczości Morricone (1969-1971). Mitch & Mitch w tym wydaniu występują jako Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico w składzie:

Anna Baranetti – corno francese, Anna Brachacci – basso, Maddalena Gae’Gizza – vocale, flauto traverso, Maddalena K. Penqala – vibrafono, campanelli, instrumenti a percussione, Margherita Sarbacchi – mellotron, clavicembalo, pianoforte, Mitch a.k.a. Michele – chitarra elettrica, Mitch a.k.a. Michele – batteria.

Oprócz tego, że Mitch & Mitch lubią chwytliwe melodie, ciepłe brzmienia i południowe rytmy, to ważne jest, by towarzyszył temu jakiś twist, zaskakujący rytm, zagrywka instrumentalna, cytat czy żart. No właśnie – humor. To ich znak rozpoznawczy! Absurdalny i odjechany ale dobrotliwy. Dlatego ich koncerty są niepowtarzalne i uwielbiane przez publiczność. Początek koncertu o 20.00. Bilety do nabycia na stronie:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/117350/lublin/mitch..mitch/