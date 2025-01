Otwarcie sezonu w TrzyMaj

2 KiloTony to dźwiękowy wulkan dwóch muzycznych światów – Tobiasza Lipińskiego, młodego pianisty zafascynowanego elektronicznymi brzmieniami syntezatorów oraz Łukasza Prokopa – perkusisty. Z kolei 2KT to – jak sami o sobie mówią – „generowanie spontanicznych eksplozji dźwiękowej charyzmy”. Co to oznacza? Przekonamy się w piątek. Piołun aka Maciej Połynko, pracuje ze światłem, dźwiękiem i video. Tworzy obiekty elektroniczne, jest autorem instalacji artystycznych i spektakli teatralnych. Zajmuje się muzyką elektroniczną, improwizowaną i field recordingiem. Kurz to solowa twórczość Sławka „Księżyca” Księżniaka (Naczynia, Kontrabelius, Pasożyty, Słabi prezenterzy). Używając gitary, procesorów i efektów dźwiękowych uprawia on psychodeliczno-dronowo-improwizowaną muzykę drogi. Z projektem Kurz skomponował muzykę do filmu „Knots” w reżyserii Aleksandra Nowaka. Start o godzinie 19:00. Wejściówki 20 zł.