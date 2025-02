Powrót muzycznych legend

Winyle Tour to cykl, który zyskał uznanie fanów podczas pierwszej edycji, a teraz powraca do Lublina w jeszcze bardziej przebojowym i naprawdę mocnym składzie. Z pewnością Zgrzyt zapłonie gdy na scenie pojawi się zespół Kobranocka. Kobranocka zdobyła olbrzymią popularność na początku lat 90. Grają muzykę mocno zakorzenioną w punku, z pacyfistycznymi tekstami. Ich najbardziej znany przebój, to piosenka "Kocham cię jak Irlandię" choć zespół wypromował takie przeboje jak: „Ela czemu się nie wcielasz”, „List z pola boju” czy „Hipisówka”.



Nie zabraknie ostrych, punkowo – metalowych brzmień od Proletaryatu, zespołu, który od dekad wzbudza emocje dzięki swoim bezkompromisowym tekstom i energetycznym występom. Pochodzący z Pabianic Proletaryat to zespół, który przez 35 lat działalności wydał 11 albumów studyjnych i zagrał setki koncertów w Polsce i za granicą. Pod koniec lat 80-tych szturmem podbili serca słuchaczy na festiwalu w Jarocinie. Ich ostatni album „Ząb za ząb” w niczym nie odstaje od starych wydawnictw. Jest mocny muzycznie, jak i tekstowo.



Klimatyczny, gotycki rock będzie reprezentował Closterkeller z Anją Orthodox na czele. Closterkeller zaliczany jest do prekursorów gotyckiego rocka w Polsce. W twórczości słychać wpływy: new wave, cold wave, a nawet metalu. Pomimo upływu lat na koncertach muzycy Closterkellera nie tracą werwy jaką mieli w początkowym okresie swojej działalności, dając z siebie wszystko.

Początek koncertu o godzinie 18:00. Bilety do nabycia online.