Słowiańskie dźwięki w Centrum Kultury

Nazwa zespołu nawiązuje do gnoma Percivala Schuttenbacha, jednej z postaci występujących w sadze o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Percival to projekt muzyczny, który powstał w wyniku fascynacji historią i kulturą dawnych Słowian. Grupa ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych, w tym cykl “Slava” zawierający pieśni wszystkich grup Słowian, a oprócz tego kilka dodatkowych wydawnictw, jak choćby muzykę do audiobooków (“Vikingaasaga” oraz “Borek i bogowie Słowian”). Zespół przemierzył całą Europę wzdłuż i wszerz. Koncertował w miejscach tak odległych i egzotycznych jak Kanada czy Wyspa Man. Ich muzyka była wykorzystana w wielu produkcjach dokumentalnych związanych z historią i z czasami dawnych Słowian i Wikingów. Muzycy wykorzystują obok instrumentów współczesnych instrumenty ludowe i etniczne.

Koncert odbędzie się 31 sierpnia w lubelskim Wirydarzu CK o godzinie 20:00. Bilety – normalny 90 zł, ulgowy 75 zł do kupienia w kasie CK oraz on-line.