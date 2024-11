Świetliki, zespół brutalnych doświadczeń wystąpi w Zgrzycie

Po „Las putas...” zespół popadł w stan trwającej 8 lat artystycznej hibernacji. W 2013 roku wydali płytę Sromota. Trzypłytowy, pięknie nagrany i wydany album, który (zdaniem niektórych) uważany jest za opus magnum zespołu. Piosenka „O”. z tego albumu dotarła do 4 miejsca listy przebojów Trójki. W 2020 ukazała się nagrodzona Fryderykiem płyta "Wake me up before you fuck me". Nie jest to ostatnie słowo zespołu Świetliki, który pracuje nad nową płytą. W tym roku ukazał się minialbum – wyłącznie na winylu – „Demens avis in excelsis”, który potwierdza wysoką formę Świetlickiego i kolegów.

Niedzielny koncert poprzedzi występ lubelskiej grupy Czuła Obserwacja. Istnieją od 2017 roku. Początkowo grali muzykę na żywo do filmów niemego kina. Duet składa się z Agu Gurczyńskiej, działającej na polu eksperymentów wokalnych od lat, oraz Łukasza Downara, basisty m.in. TATVAMASI. Ich muzykę określono jako "jazz-post rock noise".

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na platformie biletowej ebilet.